جذاف عراقي يحقق رقماً تاريخياً ويتأهل لنصف نهائي بطولة العالم

شفق نيوز/ حقق لاعب المنتخب الوطني العراقي للتجديف محمد الخفاجي، يوم الإثنين، رقماً قياسياً هو الأفضل في تاريخ العراق بعد ان تأهل الى نصف نهائيات بطولة العالم المقامة في العاصمة الصربية بلغراد والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتجديف عبدالسلام خلف، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة تستمر لغاية العاشر من الشهر الجاري بمشاركة مايقارب 1000 رياضي يمثلون 74 دولة".

واضاف ان "الجداف العراقي تفوق على لاعبي مجموعته من المانيا ونيوزلندا وعلى المجموعات الأخرى من دول الدنمارك والمكسيك وتونس وفنلندا وايرلندا ومصر والنرويج وهنغاريا".

وكان الجذاف العراقي عز الدين عبد السلام انسحب من المشارك في البطولة لتعرضه لمرض مفاجئ منعه من المشاركة .