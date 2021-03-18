جثير يدعو مواليد جديدة لبناء منتخب شبابي جديد ويقدم طلباته

شفق نيوز/ دعا قحطان جثير مدرب المنتخب الشبابي لكرة القدم، يوم الخميس، وزارة الشباب والرياضة والهيئة التطبيعية للتعاون معه بغية بناء منتخب شبابي قادر على التنافس في المحافل الدولية المقبلة.

وقال جثير لوكالة شفق نيوز، "بعد تجديد الهيئة التطبيعية عقدي لنهاية العام قررت دعوة لاعبين من مواليد 2003 و2004 و2005 وذلك بعد ان تم ترحيل المنتخب السابق الذي أشرفت عليه لسنوات للمنتخب الاولمبي.

وبين انه والجهاز المساعد معه سيجتمعون بالهيئة التطبيعية الاسبوع المقبل لوضع اليه عمل لاختيار لاعبي المنتخب واعداده بشكل جيد ليكون جاهزا لأي مشاركة دولية .

واضاف انه بحاجة الى بعض المتطلبات الخاصة لتهيئة الفريق خلال المرحلة المقبلة اهمها تهيئة ملعب التمرين التي نحتاجه بشكل كبير لاسيما اننا مقبلون على اختبارات واسعة قبل اختيار التشكيلة التي ستمثل منتخب العراق في الاستحقاقات المقبلة .

وكانت التطبيعة جددت تعاقدها مع مدرب منتخب الشباب وكادره المساعد لغاية نهاية العام الحالي .