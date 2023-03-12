جثير يجدد ثقته بلاعبي الجوية ومدرب الشباب السعودي يخشى صعوبة المباراة

شفق نيوز/ أكد مدرب نادي القوة الجوية قحطان جثير يوم الاحد ثقته المطلقة بلاعبيه، مشيرا إلى أن اختيار البصرة كان من أجل جمهور الجوية.

فيما لفت مدرب الشباب السعودي فيسنتي مورينو إلى أن فريقه بانتظار مباراة صعبة امام القوة الجوية.

قال جثير في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الشباب السعودي ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان 2023 وتابعته وكالة شفق نيوز؛ ان "فريقنا من الفرق الكبيرة ولدينا الثقة المطلقة بلاعبينا وقد اخترنا البصرة بسبب الجماهير المتعطشة لكرة القدم والتي كانت السبب الرئيس في نجاح بطولة الخليج".

واضاف ان "اللعب في هكذا مباريات من شأنه ان يرفع من مستويات اللاعبين ، لافتاً نحترم فريق الشباب كونه يمتلك لاعبين على مستوى عال".

وختم جثير تصريحه بالقول؛ إن "الفترة الحالية بالنسبة لنا هي الأفضل فنيا ولا توجد اي مشاكل داخل الفريق".

بينما قال لاعب الجوية محمد علي عبود: ان "مستوانا في تصاعد وأتمنى أن نقدم مستوى يليق بسمعة الكرة العراقية ولا نخشى مواجهة الشباب السعودي".

وأضاف عبود؛ أن "طموحنا الفوز في مباراة الغد وإسعاد الجماهير المحبة للفريق".

من جانبه؛ قال مدرب الشباب السعودي فيسنتي مورينو عن لقاء فريقه لنادي القوة الجوية في البطولة العربية للاندية: "سعداء بتواجدنا في البصرة ونشكر العراقيين على الاستقبال الرائع".

وأضاف: "تنتظرنا مباراة صعبة امام القوة الجوية خصوصا اننا بمنتصف الموسم وتم تحديد المباريات بشكل سريع في البطولة العربية".

وأكد ان جميع لاعبيه مميزين وثقته بهم عالية رغم بعض الغيابات.

واشار الى ان مباراة الغد ستكون فرصة للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم وتحقيق نتيجة إيجابية لإسعاد الجماهير.