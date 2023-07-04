مدربون ولاعبون يشكون نادييّ القوة الجوية وأربيل بسبب المستحقات المالية

شفق نيوز/ دعت لجنة شؤون اللاعبين والمدريين في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، ممثليّ نادييّ القوة الجوية وأربيل للحضور إلى مقر الاتحاد صباح يوم الخميس.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الدعوة للحضور جاءت بعد الدعوى المقدمة من قبل مدرب الفريق الكروي ومساعده وبعض اللاعبين بسبب عدم تسلمهم لمستحقاتهم المالية.

وأكد على أن يكون الممثل ملماً بجميع حيثيات الدعوى، ويجلب معه تخويلاً من النادي، وعلى اللاعبين جلب المستكسات الأصولية أو البطاقة الموحدة مع أولياتِ الدعوى كاملة.

وبين الاتحاد أن المشتكين هم المدربان قحطان جثير، ومؤيد جودي، واللاعبون أحمد إبراهيم، وعلاء عباس، وضرغام إسماعيل، وحسن هادي.

وفي الشأن نفسه، دعت اللجنة ممثل نادي أربيل الرياضي للحضور إلى مقر الاتحاد صباح الخميس المقبل، بشأن دعوى عدم تسديد المستحقات المالية للمدرب لؤي صلاح، واللاعبين سعد عبد الأمير، ومثنى خالد.

واشترطت أن يكون الممثل ملماً بجميع حيثيات الدعوى، ويجلب معه كتاب تخويل من إدارة النادي، وعلى اللاعبين جلب المستمسكات الأصولية أو البطاقة الموحدة مع أوليات الدعوى كاملة.