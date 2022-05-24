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"جثير ورفاقه" في اختبارهم الاول امام النجف في لقاء مؤجل

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-24T07:09:25+0000
"جثير ورفاقه" في اختبارهم الاول امام النجف في لقاء مؤجل

شفق نيوز/ يستضيف فريق نادي القوة الجوية، يوم غد الأربعاء، فريق النجف في لقاء مؤجل لحساب الجولة الثامنة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز  وذلك عند الساعة الثامنة مساء في ملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد .

وقال المدرب المساعد لفريق القوة الجوية مؤيد جودي لوكالة شفق نيوز، إن مباراة يوم غد ستكون التحدي الاول للجهاز الفني الجديد وسنسعى للنجاح بمهمتنا مع الصقور .

واضاف ان المدرب قحطان جثير وكادره المساعد  تسلموا المهمة رسمياً امس، مبيناً أن الوحدة التدريبية للفريق ستكون اليوم قبل لقاء يوم غد، وسنسعى لاحتواء الفريق واعداده وتهيئته للقاء المرتقب وتحقيق نتيجة طيبة تسعد الجمهور الجوي، سيما وان الفريق يضم لاعبين خبرة ومتميزين ونتوقع ان ننجح معهم في اول مهمة .

واشار الى ان النجف فريق قوي وشهد اداءً تصاعدياً جيداً ونتائج ايجابية خلال الجولات السابقة حسّنت وضع الفريق في الاونة الاخيرة، لكننا سنعمل على توضيف لاعبينا بشكل يتناسب وطبيعة اللقاء الاول للكادر التدريبي الجديد .

ويحتل القوة الجوية المركز الرابع في ترتيب الفرق برصيد 58 نقطة .

يذكر ان المدرب المساعد مثنى خالد اعتذر ان يكون ضمن الملاك التدريبي الجديد للقوة الجوية بعد تسميته رسمباً لاسباب خاصة .

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