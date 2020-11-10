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جثير: مباراتنا أمام قطر محطة مهمة للتحضير لبطولة آسيا

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-10T14:24:26+0000
جثير: مباراتنا أمام قطر محطة مهمة للتحضير لبطولة آسيا

شفق نيوز/ أكدَ قحطان جثير مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم للشباب، يوم الثلاثاء، أهمية المواجهة مع نظيره القطري لاستعادة أداء اللاعبين بعد انقطاع كبير بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال جثير في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "مباراتي قطر مهمتان للمنتخب، بسبب الانقطاع الكبير للاعبين عن خوض المواجهات مع المنتخبات الأخرى بسبب جائحة فيروس كورونا، وكذلك تأجيل بطولة آسيا تحت 19 عاما".

وأضافَ مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم للشباب، ان "مباراتي قطر الوديتين هما المحطة الأولى لليوث الرافدين في طريق التحضير لبطولة آسيا تحت 19 عاما"، مشيرا إلى أن "المنتخب بحاجة إلى مزيد من المباريات قبل التوجه إلى أوزبكستان لخوض غمار البطولة".

ولفت جثير إلى ان "الفريق سيجري مساء اليوم الوحدة التدريبية الثالثة بتواجد كافة اللاعبين".

وتلقتْ الهيئة التطبيعية للكرة العراقية في ( 8 تشرين الأول 2020)، دعوة رسمية من الاتحاد القطري لإقامة مباراتين وديتين مع منتخب الشباب في الدوحة، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات آسيا تحت 19 عاما.

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