جثة قرب معسكر المنتخب الإيراني في المكسيك

شفق نيوز- مكسيكو سيتي

شهد معسكر المنتخب الإيراني في مدينة تيخوانا المكسيكية حالة من الصدمة، بعد العثور على جثة داخل سيارة متوقفة بالقرب من مركز تدريبات الفريق، قبل أيام قليلة من انطلاق مشواره في كأس العالم 2026.

ووفقًا لتقارير إعلامية محلية نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، فإن السلطات المكسيكية عثرت على الجثة داخل مركبة كانت متوقفة منذ عدة أيام في موقف سيارات أحد المتاجر القريبة من ملعب "كاليينتي"، حيث يجري المنتخب الإيراني استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام منتخب نيوزيلندا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وأوضحت النيابة العامة في مدينة تيخوانا أن إحدى الدوريات الأمنية توجهت إلى الموقع بعد تلقي بلاغات بشأن رائحة كريهة منبعثة من سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من طراز "تويوتا" رمادية اللون.

وأضافت السلطات في تقريرها الأولي أن عناصر الأمن عثروا داخل صندوق السيارة الخلفي على جثة شخص ملفوفة داخل كيس أسود، مشيرة إلى وجود آثار عنف على الجثمان، فيما بدأت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة وهوية الضحية.

وكشفت التحقيقات الأولية أن السيارة كانت متوقفة في المكان منذ يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يؤدي انبعاث الروائح إلى اكتشاف الواقعة.

ولم تصدر حتى الآن أي تعليقات رسمية من الاتحاد الإيراني لكرة القدم أو الجهاز الفني بقيادة أمير قلعة نويي بشأن الحادثة، التي أثارت حالة من الجدل والقلق في محيط مقر إقامة وتدريبات المنتخب قبل ظهوره الأول في البطولة العالمية.

ويستعد المنتخب الإيراني لخوض مباراته الافتتاحية في كأس العالم أمام نيوزيلندا فجر الثلاثاء المقبل، وسط أجواء استثنائية فرضتها هذه الواقعة التي هزت محيط معسكر الفريق في المكسيك، قبل أن يواجه لاحقًا بلجيكا ومصر ضمن المجموعة السابعة.