أجبرها على أشياء "مقززة".. امرأة برازيلية تتهم لاعب فرنسي بـ"عنف جنسي"

شفق نيوز/ قدّمت امرأة برازيلية، شكوى ضد لاعب كرة القدم الفرنسي الدولي السابق ديميتري باييت، بتهمة تعرضها إلى عنف جسدي ونفسي وإجبارها على "تناول بولها".

وقال المتحدث باسم الشرطة المدنية في مدينة ريو دي جانيرو، لوكالة "فرانس برس"، إن "المرأة سجلت الشكوى في مركز شرطة متخصص في دعم النساء، والتحقيق جار تحت طابع السرية".

وبحسب محضر الشرطة المؤرخ بتاريخ 29 آذار/ مارس الماضي، أفادت المرأة بأنها تعرّضت لـ"الاعتداء" من قبل باييت، ما ترك آثاراً جسدية عليها، مشيرة إلى تعرضها لـ"عنف جسدي وأخلاقي ونفسي وجنسي".

وقالت المرأة، وهي محامية تبلغ 28 عاماً وتُشجّع فاسكو دا غاما، لـ"فرانس برس" إنها تعرّفت على باييت عبر إنستغرام في آب/ أغسطس 2024، ونشأت بينهما لاحقاً علاقة عاطفية.

وأضافت "في (كانون الأول) ديسمبر، نشب أول خلاف بيننا، وبدأ يهددني قائلاً إنه سيعاقبني، كان يطلب مني إثبات حبي له والذي كان يتضمن الإهانة، لقد سجلت مقاطع فيديو لنفسي وأنا أشرب بولي وأشرب من ماء المرحاض وألحس الأرض".

وبحسب تقرير آخر اطّلعت عليه "فرانس برس"، قالت المشتكية إنها "تعاني من اضطراب الشخصية الحدّية، وهو اضطراب يتميّز بفرط الحساسية وعدم الاستقرار العاطفي في العلاقات، وقد طلبت من الشرطة توفير الحماية لها من باييت".

وباييت هو لاعب الوسط البالغ 38 عاماً والذي قضى جزءاً كبيراً من مسيرته مع مرسيليا، إلى جانب فترة سابقة في الدوري الإنكليزي مع وست هام، انضم إلى نادي فاسكو دا غاما البرازيلي في عام 2023 قادما إلى ريو برفقة زوجته وأطفاله.