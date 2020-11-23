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جائحة كورونا تخيّم على قمة الزوراء والجوية

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-23T06:51:02+0000
جائحة كورونا تخيّم على قمة الزوراء والجوية

شفق نيوز/ يحتضن ملعب كربلاء الدولي في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الاثنين، "ديربي" العراق بين الزوراء والقوة الجوية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الأولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

ويتصدر فريق القوة الجوية ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط بينما يمتلك الزوراء 5 نقاط في المركز التاسع.

وسيغيب عن الفريق الجوي عدد من أبرز لاعبيه لاصابتهم بكورونا وهم احمد ابراهيم وعلي حصني ومصطفى محمد وشريف عبد الكاظم وامجد راضي ومحمد قاسم، ومن الزوراء يغيب جلال حسن واحمد رضا.

وبسبب إجراءات الوقاية من الجائحة ستقام المباراة من دون حضور الجماهير.

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