جاهزان رسمياً لتمثيل العراق.. إصدار جوازي سفر للاعبين مغتربين

شفق نيوز / أعلنت إدارة المنتخبات في الاتحادِ العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، الانتهاء من إصدار الأوراق الرسمية وجوازات السفر للاعبين المغتربين علي الموسوي، ويوسف الإمام.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "إدارة المنتخبات في الاتحاد العراقي لكرة القدم الانتهاءَ من إصدار الأوراق الرسمية وجوازات السفر للاعبين علي الموسوي، ويوسف الإمام، وأصبحا جاهزين لتمثيل المنتخباتِ الوطنيّة في البطولاتِ المقبلة".

وكان منتخب العراق للشباب، اختتم مبارياته الاستعداديّة لمونديال الأرجنتين دون 20 عاماً المقرر انطلاقه في الـ 20 من الشهر الحالي، وذلك بتغلبه على فريق الكرخ بهدفين مقابل هدفٍ واحدٍ في المباراة التي جرت في ملعب الشعب الدوليّ بالعاصمةِ بغداد أمس السبت.