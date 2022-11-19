"جاكو" تعتذر لاتحاد الكرة العراقي والجمهور وتقر برداءة مواد تصنيع "القميص الأخضر"

شفق نيوز/ تلقَى الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القَدم رسالةَ اعتذارٍ من "دانيال دور" مُديرِ المبيعات الدوليّة في ألمانيا لشركةِ جاكو، و"توبيال روشل" مديرِ التَسويق التنفيذيّ للشركةِ، عن الأحداثِ الأخيرةِ التي رافقت تمزّقَ قمصان عددٍ من لاعبي المُنتخبِ العراقيّ.

وذكرت الشركةِ في خطاب أرسلته إلى الاتحادِ العراقي وحصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منه، أن شركةُ (جاكو) للتجهيزاتِ الرياضيّةِ تقدم اعتذارها إلى الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، والجُمهور العراقيّ كافة، عن الأحداثِ الأخيرة بشأنِ قمصان لاعبي المنتخبِ العراقيّ التي تمزقت أثناء التحامِ اثنين من لاعبي المنتخبِ في مُباراةِ المُنتخبِ أمام نظيره الإكوادوريّ في العاصمةِ الإسبانيّة مدريد يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وشددت الشركة؛ على "إجراءِ التحقيقاتِ في الأمرِ لكشف ما حدثَ بالتحديدِ، ومَعايير الجودةِ المُثلى في جميعِ الأوقات، وبصفتنا شركةً نشاطها عالميّ، وتُجهز العديدَ من الأنديةِ والمنتخباتِ لأكثر من 50 دولةً، أظهرت تحقيقاتُ المختصين إن هناك خطأً في اختيارِ المواد، لذلك قُمنا في الشركةِ بسحب التجهيزاتِ من التَداولِ من مجموعةٍ من فرقِ الأنديةِ والمنتخبات".

وتابعت "نحن في شركةِ (جاكو) نفتخرُ لكوننا المورد الرئيسيّ لأطقم وتجهيزاتِ الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، ونأخذُ حادثَ تمزّقِ القمصان على محملٍ من الجِدّ، وستجري شركتنا محادثاتٍ مع المسؤولين المُختصين لضمانِ عدم تكرار ما حصلَ من حادثٍ في المُستقبل".