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جاسم: الوقت غير كاف لتهيئة حراس المنتخب العراقي بدنياً

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-02T05:33:45+0000
جاسم: الوقت غير كاف لتهيئة حراس المنتخب العراقي بدنياً

شفق نيوز / أكد مدرب حراس مرمى المنتخب العراقي، أحمد جاسم، يوم السبت، عدم إمكانية عمل شيء لحراس المنتخب خلال تجمع لمدة أربعة أيام قبل اللقاء، سوى العمل على الجانبين النفسي والذهني.

وقال جاسم، لوكالة شفق نيوز، إن "من غير الممكن تقديم شيء بشأن تطوير الجانب البدني للحراس خلال مدة قصيرة في الدوحة قبل لقاء لبنان في السابع من الشهر الحالي".

وأضاف "سأهتم بالجانبين النفسي والذهني  فالتعامل سيكون على هذا الاساس مع الحراس، ومن المفترض أن يلتحق الحراس للمنتخب وهم جاهزون في أنديتهم".

وأشار جاسم، إلى أنه تسلم الحراس في وقت ضيق ومازال لم يتخذ معهم الوقت الكافي للتدريب، لافتا إلى أنه يتبع معهم "أفكار وأساليب معينة تخدم مشوارهم في المرحلة المقبلة".

وأوضح أن "الحارس الأول فهد طالب تولدت له ثقة من خلال مباراتي كوريا الجنوبية وإيران، وواثقون به كحارس سيقدم كل ما لديه من مستوى في المباريات المقبلة".

وكان أحمد جاسم، قد سمى ثلاث حراس لمباراتي لبنان والإمارات ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وهم فهد طالب، أحمد باسل، وعلي ياسين.

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