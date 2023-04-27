جاسب سلطان يقود فريق القاسم خلفاً لعلي جبار

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي القاسم لكرة القدم، يوم الخميس، عن استقالة المدرب "علي جبار" من تدريب فريقها الكروي والاتفاق مع "جاسب سلطان" لقيادة الفريق، لما تبقى من الموسم الحالي .

وقال مدير اعلام النادي نوفل الجنابي، لوكالة شفق نيوز، ان "الادارة وافقت على استقالة علي جبار رغم اعتزازها به، وكلفت جعفر طالب للإشراف على تدريبات الفريق بشكل مؤقت لحين الاتفاق مع مدرب يقود الفريق لما تبقى من الدوري الممتاز".

واضاف ان "الادارة اتفقت مبدئياً مع المدرب جاسب سلطان كمدرب مقبل للفريق وسيتم التوقيع رسميا".

واشار الى ان "علي جبار من المدربين الذين نجحوا مع الفريق وقدموا كل مالديهم رغم الظروف المادية الصعبة التي تمر على النادي وانعكست سلبا على نتائج القاسم في الدوري الممتاز"، مبينا أن "الجانب المادي والنتائج السلبية تسببتا في تقديم جبار إستقالته".

ويحتل نادي القاسم المركز 17 برصيد 22 نقطة في الدوري العراقي الممتاز، بعد تعادله في مباراته الاخيرة مع زاخو 1-1.