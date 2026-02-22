جاسب سلطان مدرباً لنادي النجف الكروي

شفق نيوز- النجف

أعلنت إدارة نادي النجف، يوم الأحد، تسمية المدرب جاسب سلطان لقيادة الفريق الكروي فيما تبقى من منافسات دوري نجوم العراق، خلفاً للمدرب المستقيل قحطان جثير.

وقال عدنان السوداني، الناطق الإعلامي للنادي، لوكالة شفق نيوز، إن الإدارة ستعقد اجتماعاً مساء اليوم، مع الجهاز الفني الجديد، الذي يضم المدرب المساعد ضياء فالح، لوضع البرنامج الإعدادي والخطوط العريضة لتهيئة الفريق للاستحقاقات المقبلة.

وأضاف أن الإدارة وافقت على بقاء المساعد مؤيد جودي، مع الكادر الجديد، بينما رفض المساعد الثاني سامر سعيد العمل مع المدرب الجديد كمساعد، وقد احترمت الإدارة رأيه.

ويواجه النجف وضعاً صعباً في جدول الترتيب بعد سلسلة من النتائج السلبية، إذ يحتل المركز التاسع عشر برصيد 10 نقاط عقب ختام الجولة الـ19، ما يجعله مهدداً بالهبوط.

يذكر أن إدارة الموصل كانت قد أنهت عقد المدرب جاسب سلطان في الجولة الـ18 من البطولة ذاتها.