ثورة في أرسنال.. بطل الدوري الإنجليزي يعرض سبعة من لاعبيه للبيع

رغم تتويجه بالدوري الإنجليزي، لا يزال نادي أرسنال يسعى لتحقيق المزيد من الألقاب خاصة بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، ويبدو أن هذا الطموح سيبدأ بتغيير كبير في قائمة لاعبي الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وبعد تجديد الثقة للمدرب ميكيل أرتيتا، يعمل الأخير على إيجاد حلول للفريق عبر التعاقد مع لاعب وسط ومهاجم وظهير جديد، إلا أن هذه التحركات ترتبط بقدرة النادي على توفير موارد مالية إضافية عبر بيع عدد من اللاعبين.

وأفادت شبكة "بي بي سي"، بأن إدارة آرسنال منفتحة على الاستماع للعروض المقدمة لـ7 لاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية، وهم غابرييل جيسوس، غابرييل مارتينيلي، إيثان نوانيري، كريستيان نورغارد، بن وايت، فابيو فييرا، وريس نيلسون.

ويأتي هذا التوجه بعد الإنفاق الكبير الذي قام به النادي في المواسم الأخيرة، إلى جانب تجديد عقود عدد من اللاعبين وصرف مكافآت مالية مرتبطة بالنجاحات التي حققها الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الخط الأمامي، وضع أرسنال عدة أسماء على طاولة التعاقدات، أبرزها مورغان روجرز لاعب أستون فيلا، وإيلي جونيور كروبي لاعب بورنموث، والأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة روجرز وكروبي تتجاوز 80 مليون جنيه إسترليني لكل منهما، بينما تزيد القيمة المطلوبة للتخلي عن ألفاريز على 120 مليون جنيه إسترليني.

وقد تسهل عملية بيع بعض المهاجمين إتمام أي صفقة هجومية جديدة، خصوصًا مع استعداد النادي لدراسة العروض الخاصة بجيسوس ومارتينيلي، في وقت ينتهي فيه عقد لياندرو تروسارد بعد 12 شهرًا فقط.

كما يحيط الغموض بمستقبل إيثان نوانيري العائد من فترة إعارة مع مارسيليا، إذ تدرس الإدارة إمكانية بيعه خلال الصيف الحالي، وهو ما سيمثل عائدًا ماليًا كاملًا في حسابات النادي باعتباره أحد خريجي الأكاديمية.

وفي المقابل، يستعد أرسنال أيضًا للاستماع إلى عروض تخص نورغارد وبن وايت، بينما يمكن أن يغادر فابيو فييرا وريس نيلسون خلال الميركاتو الحالي. وكان النادي قد أنهى بالفعل بيع ياكوب كيويور إلى بورتو مقابل 14.7 مليون جنيه إسترليني.

ويواصل النادي دراسة خياراته الهجومية، حيث يحظى روجرز باهتمام حقيقي من أرسنال بفضل قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، رغم وجود منافسة من مانشستر يونايتد على ضمه. وتشير مصادر متعددة إلى أن اللاعب منفتح على الانتقال إلى ملعب الإمارات.

كما يراقب النادي وضع المهاجم الشاب كروبي، البالغ من العمر 19 عامًا، بعد تألقه اللافت وتسجيله 13 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو رقم قياسي للاعب مراهق في موسمه الأول.

أما الصفقة الحلم بالنسبة لأرسنال فتظل جوليان ألفاريز، رغم الاهتمام القوي الذي يبديه برشلونة للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني.

وعلى صعيد المواهب الشابة، تحرك النادي خلال الأسابيع الأخيرة لضم جيريمي مونغا، مهاجم ليستر سيتي البالغ من العمر 16 عامًا، والذي يعد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإنجليزية.

وفي خط الوسط، قد تتغير الحسابات بعد التطور اللافت في مستوى مايلز لويس سكيلي، الذي قدم مستويات قوية في مركزه المفضل خلال نهاية الموسم الماضي؛ ما دفع الإدارة لإعادة النظر في فكرة بيعه.

كما ناقش مسؤولو النادي إمكانية التعاقد مع ماتيوس فرنانديز لاعب وست هام، المتوقع رحيله بعد هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وعلى مستوى مركز الظهير، يواصل أرسنال متابعة تينو ليفرامينتو لاعب نيوكاسل يونايتد، في إطار البحث عن عنصر قادر على شغل أكثر من مركز دفاعي.

بالتوازي مع ذلك، يعمل النادي على إنهاء التفاصيل النهائية الخاصة بتجديد عقد يوريان تيمبر، كما يستعد لفتح مفاوضات مع ديكلان رايس بشأن تمديد عقده لفترة أطول.