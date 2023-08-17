"ثورة تعاقدات وتجديد".. النفط يستعد لدوري المحترفين بـ"دماء جديدة"

شفق نيوز/ تعاقدت إدارة نادي النفط الرياضي، مع عدد من اللاعبين لتمثيل فريقها الكروي في دوري المحترفين الموسم المقبل، فيما جددت عقود لاعبين آخرين ضمن صفوفها.

وتعاقدت الادارة مع كوكبة من اللاعبين الجدد الذين انضموا للنفط لتمثيله للموسم المقبل، وهم: علي جمعة قادماً من نادي الصناعة لموسم واحد، وأحمد نعيم قادماً من النجف لموسم واحد، كما عزز النفط صفوفه باللاعبين كرار علاء وعمار داخل القادمين من نادي القاسم لموسم واحد.

كما عزز النادي صفوفه بلاعب منتخب الشباب محمد جميل قادماً من فريق الصناعات الكهربائية، ولاعب المنتخب الأولمبي امير احمد الذي وقع لموسم واحد قادما من فريق الحدود، واخيراً وقعت الادارة مع وجوه جديدة شابة هما حسين طارق وكرار أحمد.

كما جددت الادارة عقود اللاعبين احمد عبد الرضا، ووليد كريم، وعلي رحيم، وكرار رزاق.

وحصل فريق النفط على المركز 16 في ترتيب فرق الدوري الممتاز للموسم 2022-2023 برصيد 40 نقطة.