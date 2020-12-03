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أثنى على قرار القضاء.. حمودي يؤكد الاصلاحات المقبلة وفق وصايا الأولمبية الدولية

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-03T14:40:25+0000
أثنى على قرار القضاء.. حمودي يؤكد الاصلاحات المقبلة وفق وصايا الأولمبية الدولية

شفق نيوز/ أشاد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، بإجراءات القضاء العراقي وقراره الأخير الصادر عن محكمة المنازعات الرياضية يوم الخميس،الذي أبطل نتائج المؤتمر الانتخابي المنعقد في 14 تشرين الثاني الماضي.

قال حمودي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "قرار المحكمة الموقرة جاء متناغماً، ومتفهماً، للإرادة الأولمبية الدولية بما يسمح للحركة الأولمبية العراقية بالاستمرار والتواصل مع محيطيها القاري والدولي".

وبين أن "اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تصويب المشهد الأولمبي بما يتلائم مع قرار القضاء العراقي وقانون اللجنة الأولمبية ذي الرقم 29 لسنة 2019 ووصايا اللجنة الأولمبية الدولية ومكتبها التنفيذي برسالتيهما الأخيرتين في 20 و25 من تشرين الثاني الماضي".

وأصدرت محكمة النزاعات الرياضية في وقت سابق من يوم الخميس حكماً يقضي بتثبيت رعد حمودي رئيساً للجنة الاولمبية العراقية وابطال نتائج الانتخابات التي فاز بها منافسه على المنصب سرمد عبد الإله.

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