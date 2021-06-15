ثمان مواجهات في دوري كرة الصالات الممتاز.. وهذه النتائج

شفق نيوز/ جرت اليوم الثلاثاء، ثمان مواجهات ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لدوري كرة الصالات الممتاز .

وأسفرت النتائج عن فوز فريق نادي شهربان على فريق نادي الجيش بنتيجة 1-0، وفوز فريق نادي امانة بغداد على فريق نادي القوة الجوية بنتيجة 4-2، وفوز فريق نادي الشرطة على فريق نادي مصافي الوسط بنتيجة 5-2، وتعادل فريق نادي الجنسية على فريق نادي البصرة بنتيجة 2-2، وفوز فريق نادي نفط الوسط على فريق نادي الشرقية بنتيجة 5-1، وفوز فريق نادي غاز الشمال على فريق نادي غاز الجنوب بنتيجة 4-2، وتعادل فريق نادي بلدية الناصرية مع فريق نادي اوروك بنتيجة 3-3، وفوز فريق نادي مصافي الجنوب على فريق نادي الجنوب بنتيجة 6-3.

وينفرد فريق نادي نفط الوسط بصدارة فرق دوري كرة الصالات الممتاز برصيد 74 بعد انتهاء الجولة الثامنة والعشرين.