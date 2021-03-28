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ثمان مواجهات في انطلاق جولة جديدة بالمرحلة الثانية لدوري الصالات الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-28T08:01:19+0000
ثمان مواجهات في انطلاق جولة جديدة بالمرحلة الثانية لدوري الصالات الممتاز

شفق نيوز/ تنطلق، بعد غد الثلاثاء، منافسات الدور الثاني من المرحلة الثانية لدوري كرة الصالات الممتاز.

وتقام بعد غد الثلاثاء ثمان مواجهات ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية لدوري كرة الصالات الممتاز، ففي الساعة الثانية عشر والنصف تقام مباراتين الأولى في قاعة نفط البصرة بين فريقي مصافي الجنوب وضيفه القوة الجوية.

وتقام الثانية في قاعة قاعة الشباب بين فريقي امانة بغداد وضيفه نفط الوسط، ففي الساعة الثانية ظهرا تقام أربع مواجهات يضيف في الاول فريق الشرقية في قاعة منتدى الجهاد ضيفه فريق الجنوب.

وفي قاعة النشاط الرياضي يضيف بلدية الناصرية فريق نادي غاز الشمال، وفي قاعة الموهبة الرياضية يلتقي فريقا نادي اوروك مع نادي الجيش، وفي قاعة العدل يلتقي فريقا نادي الجنسية وضيفه نادي شهربان.

وفي قاعة نفط البصرة يلتقي فريقا غاز الجنوب مع مصافي الوسط بتمام الساعة الثالثة عصراً، وفي نفس الوقت يلتقي فريقا الشرطة وضيفه نفط البصرة في قاعة نادي الشباب.

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