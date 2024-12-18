ثماني مواجهات في ختام دور الـ32 لبطولة كأس العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ تقام، اليوم الأربعاء، ثماني مواجهات في ختام مباريات دور الـ32 لبطولة كأس العراق لكرة القدم للموسم 2024-2025.

وتنطلق خمس منها بعد ظهر اليوم الأربعاء، ويواجه فريق الغراف على ملعب سوق الشيوخ ضيفه فريق الصناعة ، بينما يستضيف عفك على ملعبه فريق ميسان.

وتقام على ملعب المدينة 5000 متفرج، مباراة فريق نادي الحسين وضيفه فريق البحري، فيما يلاقي فريق البيشمركة على ملعبه فريق الفهد ، بينما يحتضن ملعب غاز الشمال مباراة فريقه أمام ضيفه فريق مصافي الجنوب.

ويواجه فريق الجولان ضيفه فريق الموصل على ملعب الفلوجة، بينما تقام مباراتان ضمن المنافسات ذاتها مساء اليوم الأربعاء، ويلاقي فريق كربلاء على ملعبه بفريق الصناعات الكهربائية، ويواجه فريق الكرخ على ملعب الساحر احمد راضي ضيفه فريق امانة بغداد.

وحددت لجنة المسابقات الساعة الـ11 من صباح يوم الخميس المقبل الموافق التاسع عشر من الشهر الجاري موعداً لإجراء قرعة الدور الـ 20 لبطولة كأس العراق.

وستقام القرعة في قاعة المؤتمرات في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم، ستضم الأنديةَ المتأهلة الـ16 من الدور الـ 32 ، ويضاف إليها أربعة أندية من دوري نجوم العراق، وهي نفط ميسان والحدود والطلبة ونوروز.

وتأهلت امس الثلاثاء 8 فرق كوجبة اولى الى الدور المقبل وهي اربيل والميناء والكرمة وديالى والنفط والقاسم ونفط البصرة والكهرباء .