ثماني مواجهات في انطلاق دوري المحترفين لكرة الصالات غداً

شفق نيوز/ تنطلق يوم غدٍ الاربعاء الجولة الاولى لمنافسات دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات للموسم 2024 - 2025 باقامة ثماني مواجهات.

‏ويستهل منافسات اليوم الأول فريقا ‏غاز الجنوب ‏وضيف نادي أوروك عند الساعة الـ 1:30 ظهرا في قاعة نفط البصرة.

بينما يلاقي فريق الموارد المائية ضيفه فريق أمانة بغداد عند الساعة الـ 2:00 ظهرا في قاعة التضامن .

وتقام مباراة واحدة عند الساعة الـ 2:30 ظهرا تجمع فريقي الشرقية ونادي الشباب البصري وتجري المباراة في قاعة الشهيد ميثم .

‏وتقام ثلاث مباريات في الساعة الـ 3:00 عصرا تجمع الاولى فريق الدفاع الجوي وضيفه فريق الشرطة في قاعة الشباب، ويواجه فريق الحشد الشعبي في الثانية ضيفه فريق اليات الشرطة في قاعة الحكيم ، بينما تجمع الثالثة فريقي المصافي وضيفه نفط الوسط في قاعة نادي الاعظمية.

‏وتقام مباراتان عند الساعة الـ 4:00 عصرا تجمع الأولى فريق الجيش بضيفه فريق دجلة الجامعة وتقام المباراة في قاعة الجيش، ويلاقي فريق نفط البصرة في الثانية ضيفه فريق بلدية البصرة في قاعة نفط البصرة.