ثماني مواجهات في انطلاق المرحلة الثانية لدوري الصالات الممتاز.. وهذه نتائجها

شفق نيوز/ جرت يوم الأربعاء، ثماني مواجهات في اطلاق منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري الممتاز لكرة الصالات 2020/ 2021.

وأسفرت نتائج مباراة اليوم عن فوز فريق نادي غاز الشمال على فريق نادي الشرقية 4-3، وفوز فريق نادي الجيش على فريق نادي الجنوب 5-1، وفوز فريق نادي القوة الجوية على بلدية الناصرية 2-1، وفوز فريق نادي مصافي الوسط على فريق نادي اوروك 11-1، وفوز فريق نادي مصافي الجنوب على فريق نادي الجنسية 7-3، وفوز فريق نادي نفط الوسط على فريق نادي غاز الجنوب 10-3، وفوز فريق نادي نفط البصرة على فريق نادي شهربان 8-4، وفوز فريق نادي الشرطة على فريق نادي امانة بغداد 3-1.