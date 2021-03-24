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ثماني مواجهات في انطلاق المرحلة الثانية لدوري الصالات الممتاز.. وهذه نتائجها

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-24T15:25:19+0000
ثماني مواجهات في انطلاق المرحلة الثانية لدوري الصالات الممتاز.. وهذه نتائجها

شفق نيوز/ جرت يوم الأربعاء، ثماني مواجهات في اطلاق منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري الممتاز لكرة الصالات 2020/ 2021.

وأسفرت نتائج مباراة اليوم عن فوز فريق نادي غاز الشمال على فريق نادي الشرقية 4-3، وفوز فريق نادي الجيش على فريق نادي الجنوب 5-1، وفوز فريق نادي القوة الجوية على بلدية الناصرية 2-1، وفوز فريق نادي مصافي الوسط على فريق نادي اوروك 11-1، وفوز فريق نادي مصافي الجنوب على فريق نادي الجنسية 7-3، وفوز فريق نادي نفط الوسط على فريق نادي غاز الجنوب 10-3، وفوز فريق نادي نفط البصرة على فريق نادي شهربان 8-4، وفوز فريق نادي الشرطة على فريق نادي امانة بغداد 3-1.

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