ثماني مواجهات في الجولة الثانية لدوري المحترفين العراقي لكرة الصالات

شفق نيوز/ تنطلق يوم الاثنين المقبل، الجولة الثانية لمنافسات دوري المحترفين العراقي لكرة قدم الصالات للموسم 2024 - 2025 بإقامة ثماني مواجهات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن ثلاث مواجهات ستقام عند الساعة الثانية ظهراً، حيث يلاقي أمانة بغداد ضيفه الشرقية في قاعة الشباب، ويواجه فريق أوروك ضيفه الدفاع الجوي في قاعة جامعة ذي قار، بينما يستضيف فريق بلدية البصرة فريق غاز الجنوب في قاعة نفط البصرة.

بينما تقام ثلاث مواجهات عند الساعة الثالثة عصراً، إذ يواجه فريق الشرطة في الأولى ضيفه فريق الشباب البصري في قاعة نادي الشرطة، ويستضيف فريق دجلة الجامعة فريق الموارد المائية في قاعة نادي الجيش، ويواجه فريق نفط الوسط ضيفه فريق الجيش في قاعة النجف.

في حين تقام مباراة واحدة عند الساعة الرابعة عصراً، تجمع فريقي نفط البصرة وضيفه الحشد الشعبي في قاعة نفط البصرة.

وأخيراً، تستضيف قاعة نفط البصرة عند الساعة الرابعة والنصف عصراً مباراة آليات الشرطة وضيفه المصافي.