ثماني مباريات تفتتح مشوار الدوري العراقي الممتاز بالكرة الطائرة

شفق نيوز- بغداد

تنطلق، يوم الثلاثاء، منافسات الدوري العراقي الممتاز بالكرة الطائرة للموسم 2025-2026، بإقامة ثماني مباريات ضمن الجولة الأولى، والتي ستقام في أربع محافظات هي بغداد والنجف وأربيل وكركوك.

وفي العاصمة بغداد وتحديداً ضمن لقاءات المجموعة الثالثة التي تستضيفها قاعة الصناعة، يلتقي فريق مصافي الشمال مع مصافي الوسط، تليها مواجهة النعمانية مع الصناعة.

أما في محافظة كركوك، التي تستضيف منافسات المجموعة الأولى، يواجه المقدادية فريق حديثة، بينما يلتقي غاز الجنوب مع سولاف.

وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان وتحديداً في قاعة أكاد عنكاوا، يلتقي في المجموعة الثانية فريق نينوى بفريق الاهوار، يعقبه لقاء اربيل مع الحبانية.

أما في محافظة النجف، فتحتضن قاعة الكوفة مباريات المجموعة الرابعة، حيث يواجه البيشمركة فريق هيت، فيما تختتم منافسات اليوم الأول بلقاء أخير يجمع فريق الكوفة بجاره فريق الدغارة في قاعة الاول.