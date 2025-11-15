ثماني لاعبات محترفات يلتحقن بصفوف واعدات العراق

شفق نيوز- عمان

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، التحاق ثماني لاعبات محترفات ينشطن في دوريات أوروبية مختلفة بمعسكر منتخب الواعدات المقام حالياً في العاصمة الأردنية عمان، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بمستمسكاتهن الثبوتية خلال الفترة الماضية.

وبحسب بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز، فقد ضمت قائمة اللاعبات الملتحقات كلا من: ليان زيد من الأردن، إسراء سعد من ألمانيا، مريم أرام من الولايات المتحدة الأميركية، رونيا مشتاق من السويد، ميرنا هيرش من السويد، رونيا رئ بوار من السويد، مايا نور الدين من السويد، وياران كومار من السويد.

وأكدت عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الكرة مشرفة اللجنة النسوية، رشا طالب أن العمل لا يزال مستمراً في متابعة ورصد اللاعبات الموهوبات القادرات على تمثيل المنتخبات الوطنية.

وأضافت أن اللجنة تبذل جهوداً متواصلة لتوسيع قاعدة الاختيار، وضمان أفضل تمثيل للكرة النسوية في الاستحقاقات المقبلة.