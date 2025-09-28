ثمانية منتخبات عربية تشارك في بطولة السليمانية للدراجات

شفق نيوز- السليمانية

أكد رئيس الاتحاد العراقي للدراجات علي حميد، يوم الأحد، على الدور المحوري لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، في تذليل الصعاب أمام استضافة العراق للبطولة العربية لدراجة الطريق وذوي الاحتياجات الخاصة، المقررة في محافظة السليمانية للفترة من 2 إلى 13 تشرين الأول المقبل.

وقال حميد، لوكالة شفق نيوز، إن تدخل مفتن الشخصي كان حاسماً في استحصال تأشيرات الدخول للوفود المشاركة من الدول العربية الشقيقة، عبر التواصل المباشر مع وزارة الداخلية، مضيفاً أن النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية، بختيار فريق، وعضو المكتب التنفيذي هرده رؤوف، يواصلان جهودهما لضمان وصول بقية المنتخبات إلى إقليم كوردستان.

وأضاف أن البطولة ستشهد مشاركة ثمانية منتخبات عربية، هي: العراق، قطر، الإمارات، البحرين، الأردن، لبنان، سوريا، وفلسطين.

وأوضح أن التحديات الأخيرة والانقسام الذي شهده الاتحاد العربي للدراجات أدى إلى تقليص عدد المشاركين، إلا أن وصول عدد المنتخبات إلى ثمانية يُعد جيداً نسبياً.

وبين حميد أن منتخبي الأردن والبحرين سيكونان أول الواصلين إلى العراق في الثالث من الشهر المقبل، على أن تصل بقية الوفود تباعاً.

وفيما يخص الاستعدادات الفنية للمنتخبات الوطنية، أشار إلى أن المنافسات ستكون صعبة في جميع الفئات، لكنه أعرب عن ثقته بقدرة منتخبات العراق على المنافسة بقوة على إحراز المراكز الأولى والأوسمة الملونة.

وشدد رئيس الاتحاد على أن جميع لجان الاتحاد العاملة وفرت كل ما يحتاجه اللاعبون والأجهزة الفنية من معسكرات وتجهيزات رياضية ودعم إداري ولوجستي كامل، لضمان نجاح المشاركة العراقية في البطولة العربية.