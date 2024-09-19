ثمانية مدربين أجانب سيقودون اندية محلية في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ قبل انطلاقه سيشهد دوري نجوم العراق 8 مدربين محترفين سيقودون فرق اندية دوري النجوم للموسم 2024-2025 ، وفيما يلي أسماء المدربين المحترفين في دوري النجوم العراق لغاية الآن:

جورفان فييرا مدرب نادي "نوروز" برازيلي الجنسية، وسام رزق مدرب نادي القوة الجوية قطري الجنسية، هيثم شعبان مدرب نادي الكرخ مصري الجنسية ، أيمن الحكيم مدرب نادي القاسم سوري الجنسية ، مسعود ميرال مدرب نادي دهوك سويدي الجنسية، طلال البلوشي مدرب فريق زاخو قطري الجنسية، بابلو غراندر مدرب نادي الميناء اسباني الحنسية، اندريه باناتيش مدرب نادي نفط البصرة كرواتي الجنسية .

وتنطلق منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم بموسمه الجديد 2024-2025 بمشاركة 20 فريقا يمثلون مختلف محافظات العراق .