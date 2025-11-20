ثمانية انتصارات في دوري الطائرة العراقي الممتاز

شفق نيوز- بغداد

انطلقت اليوم الخميس، منافسات التجمع الثاني لدوري المجموعات في الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة، بمشاركة 16 فريقاً، واستضافتها أربع محافظات مختلفة.

وفي أولى مواجهات اليوم الأول من المجموعة الثانية للتجمع الثاني، واصل فريق أربيل صدارتهِ بأنتصار سهل على الحبانية بثلاثة أشواط نظيفة بواقع 25-11، 25-12، 25-19.

وفي ثاني مواجهات اليوم الأول من المجموعة الثانية انتصر فريق نينوى على الأهوار بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع 25-20، 25-16، 25-19.

وفي منافسات اليوم الأول لمرحلة الإياب تمسك فريق الدغارة بصدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على الكوفة بثلاثة أشواط دون مقابل وكانت نتيجة الاشواط 22-25، 17-25، 11-25.

وضمن المجموعة ذاتها حقق فريق النعمانية أولى انتصاراته في المسابقة بعد فوزه على الصناعة بثلاثة أشواط دون مقابل كانت كالاتي، 21-25، 19-25، 19-25.

وضمن منافسات المجموعة الاولى، أحكم فريق غاز الجنوب قبضته على الصدارة بعد الفوز على سولاف بثلاثة أشواط دون مقابل وكانت نتيجة الأشواط، 14-25 ، 16-25 ، 18-25.

بينما سجل ضمن المجموعة ذاتها فريق حديثة فوزاً مهماً على المقدادية بثلاثة أشواط دون رد وكانت نتيجة الأشواط، 15-25، 12-25، 18-25.

وأخيراً قلب مصافي الوسط في المجموعة الثالثة الطاولة على حامل اللقب مصافي الشمال وسجل فوزا مهما بثلاثة أشواط لواحد وكانت نتيجة الأشواط 25-17، 19-25، 24-26، 21-25.