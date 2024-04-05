ثلاث ميداليات للعراق في ختام بطولة انطاليا الدولية للتنس "صور"

شفق نيوز/ اختتمت اليوم الجمعة بطولة انطاليا الدولية، بمشاركة ثلاثة لاعبين عراقيين حصلوا على ثلاثة اوسمة ملونة من بينها ذهبية.

وقال كابتن المنتخب العراقي اكرم مصطفى، لوكالة شفق نيوز ، "لقد حقق المنتخب العراقي نتائج جيدة في بطولة انطاليا الدولية "، مبينا "لقد تفاجأنا بمشاركة مصنفين دوليين على مستوى عال في البطولة" .

واضاف ان "لاعب المنتخب العراقي عادل مصطفى حقق انجازاً كبيراً للعراق بعد تتويجه بالمركز الأول وحصوله على ذهبية البطولة بفوزه على مصنف تركيا في المباراة الاخيرة لفئة 30 سنة".

واشار مصطفى الى ان "اللاعب العراقي ميثم حسن قدم مستوى جيداً وكان قريب من التتويج إلا أنه صدم بعقبة المصنف التركي ليخسر معه في المباراة النهائية ويكتفي بفضية البطولة لفئة 35 سنة".

وتابع "حصلت على المركز الثالث واكتفيت بالوسام النحاسي بعد خسارتي في المباراة الحاسمة أمام المصنف الألماني"، لافتا الى ان "المتابعين اعتبروا المباراة لقاء ختامي مبكر، لقوة التنافس بيني وبين اللاعب الألماني المصنف دولياً".