ثلاث ميداليات فضية لرباع عراقي في دورة التضامن الإسلامي

شفق نيوز- الرياض

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الأربعاء، تتويج الرباع العراقي علي عمار بثلاث ميداليات فضية مستحقة في فعاليات النتر والمجموع والخطف ضمن منافسات وزن +110 كغم في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الجارية أحداثها في العاصمة السعودية الرياض.

وعن تفاصيل هذا التتويج ذكرت الأولمبية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن عمار تمكن من رفع 246 كغم في النتر ليحلّ ثانياً، قبل أن يختتم المنافسة بمجموع قدره 458 كغم محققاً الفضية الثانية.

وجاء في المركز الأول الرباع البحريني الذي رفع 247 كغم في النتر وحقق مجموعاً قدره 460 كغم متوَّجاً بالميداليتين الذهبيتين.

وسبق هاتين الفضيتين للرباع علي عمار إحرازه ميدالية فضية أخرى في فعالية الخطف برفع الأثقال بعدما نجح في رفع وزن بلغ 212 كغم.