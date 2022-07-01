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ثلاث مواجهات ودية لمنتخب شباب العراق قبل بطولة العرب في السعودية

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-01T18:57:25+0000
ثلاث مواجهات ودية لمنتخب شباب العراق قبل بطولة العرب في السعودية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن خوض منتخب الشباب ثلاث مباريات ودية لمنتخب شباب العراق استعدادا لبطولة كأس العرب في السعودية الشهر الحالي.

وقال عضو اتحاد الكرة رحيم لفتة لوكالة شفق نيوز؛ ان مباراتين وديتين ستقامان في بغداد امام لبنان يومي الثاني والخامس من الشهر الحالي ومباراة واحدة في السعودية أمام المنتخب الليبي خلال معسكر المنتخب في السعودية.

وأضاف "كنا نأمل أن نلتقي وديا مع منتخبات أخرى لكن لم يتم الاتفاق لالتزامات الفرق وعدم التفرغ.

وبين ان "المنتخب الشبابي بدأ معسكره في بغداد استعدادا لبطولة العرب للمدة من 20 تموز الحالي لغاية 5 آب المقبل".

وأوضح ان "المنتخب سيتوجه إلى مدينة أبها السعودية قبل أسبوع من انطلاق البطولة ليخوض خلاله المعسكر القصير مباراته أمام منتخب ليبيا".

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