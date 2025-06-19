ثلاث مواجهات "مهمة" في دوري نجوم العراق اليوم

شفق نيوز/ تقام ثلاث مباريات كروية "مهمة" ‏في بغداد والنجف، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 36 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وتجري مباراة واحدة عند الساعة السابعة مساء على ملعب النجف الدولي، تجمع فريق القاسم مع ضيفه فريق ديالى، ويسعى القاسم المنتشي بفوزه الأخير على الزوراء إلى تعزيز نتيجته وتحقيق انتصاراً آخر وخطف ثلاث نقاط من ضيفه ديالى، بالمقابل يحاول فريق ديالى للعودة للديار وهو منتصراً، لا سيما بعد سلسلة النتائج الإيجابية الأخيرة التي حققها وأنقذته من الهبوط.

بينما تجري مباراتان عند الساعة التاسعة والنصف مساءً تجمع الأولى فريق الكهرباء مع ضيفه فريق النفط على ملعب الزوراء. ويسعى الفريقان لتعويض خسارتهما في الجولة السابقة إذ تعرض النفط لخسارة قاسية أمام الشرطة بنتيجة 0-4، بينما خسر الكهرباء من متذيل القائمة فريق الحدود 1-2.

وتجري المباراة الثانية على ملعب الشعب الدولي بين فريقي القوة الجوية وضيفه أربيل، وقد خرج القوة الجوية بمباراته الأخيرة متعادلاً أمام الطلبة بنتيجة 1-1 ويسعى لتحقيق الفوز اليوم للتعويض وتحسين موقعه، بينما يعاني فريق أربيل من النتائج السلبية وكان آخرها الخسارة التي تعرض لها من نوروز.