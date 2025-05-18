ثلاث مواجهات مثيرة في انطلاق الجولة الـ 34 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تنطلق اليوم منافسات الجولة الـ 34 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات مثيرة في بغداد والسليمانية.

‏وتقام مباراتان عند الساعة الـ 6:00 مساءً ، تجمع الأولى فريق النفط الذي يحتل المركز السابع برصيد 51 نقطة، مع ضيفه فريق نفط ميسان الذي يحتل المركز الـ 11 برصيد 43، وتقام المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي .

‏بينما تجري المباراة الثانية على ملعب نوروز بين فريق أصحاب الأرض والجمهور، نوروز صاحب المركز الـ 21 برصيد 41 نقطة وضيفه فريق نفط البصرة الذي ينازع من أجل البقاء في دوري النجوم إذ يحتل المركز الـ 18 برصيد 28 نقطة .

‏بينما تقام مباراة واحدة عند الساعة الـ 8:30 مساءً تجمع فريق الشرطة الذي يأتي بالوصافة متساويا بالنقاط مع الزوراء برصيد 71 نقطة لكن بفارق المواجهات المباشرة مع ضيفه فريق ديالى الذي تغير اداؤه وتخلص من المراكز الاخيرة الثلاثة ويحتل المركز الـ 17 برصيد 31 نقطة، وتقام المباراة على ملعب الشعب الدولي .