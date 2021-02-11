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ثلاث مواجهات للركبي العراقي في المجموعة الاولى للبطولة العربية

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-11T17:49:26+0000
ثلاث مواجهات للركبي العراقي في المجموعة الاولى للبطولة العربية

شفق نيوز/ أعلن اتحاد الركبي العراقي، يوم الخميس، أن قرعة البطولة العربية اوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات مصر البلد المضيف وسوريا والسودان، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الامارات ولبنان وليبيا وفلسطين.

وقال المكتب الاعلامي للاتحاد في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، فأن "اسود الركبي سيتلقون في مباراة الافتتاح مع منتخب سوريا، اما المباراة الثانية ستكون مع مصر في حين سنواجه السودان في اللقاء الثالث".  

واكدت اللجنة المنظمة أن ابطال المجموعتين سيلعبان المباراة النهائية فيما سيلتقي اصحاب المركز الثاني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع .

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