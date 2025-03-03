ثلاث مواجهات في دوري نجوم العراق.. وتأجيل ديربي كوردستان

شفق نيوز/ تجري اليوم الاثنين، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة 22 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏وتقام عند الساعة 8:30 مساءً مباراتان تجمع الأولى فريق القاسم وضيفه فريق النجف وتقام المباراة على ملعب النجف الدولي.

‏بينما يستضيف فريق زاخو في المباراة الثانية فريق الميناء، وتقام المباراة على ملعب زاخو.

بينما تجمع مباراة واحدة عند الساعة 10:30 مساءً فريق الزوراء مع ضيفه فريق الكهرباء، وتقام المباراة على ملعب الزوراء.

‏في حين تقرر تأجيل لقاء أربيل مع ضيفه دهوك في مباراة ديربي كوردستان لارتباط فريق دهوك ببطولة كاس الخليج للاندية الابطال .

تجدر الاشارة الى ان لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق قررت نقل مباراة فريقي القاسم والنجف ضمن الجولة (22) من ملعب الفيحاء إلى ملعب النجف، وذلك بعد الاتفاق الناديين معاً، وفي الساعة (8.30) من اليوم الاثنين .