ثلاث مواجهات في دوري نجوم العراق اليوم

شفق نيوز/ تقام اليوم ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ 24 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والنجف والكوت.

وتنطلق مباراتان عند الساعة 3:45 عصراً.

ويضيف فريق الكرخ في الاولى فريق الزوراء على ملعب الساحر احمد راضي.

ويقود المباراة طاقم تحكيمي مؤلف من: واثق محمد حكم ساحة ، وكرار عباس مساعد أول، وحسين وافل مساعد ثاني ، احمد عسكر حكم رابع ، ومحمد سلمان حكم "فار" .

بينما يواجه فريق القاسم في المباراة الثانية ضيفه فريق دهوك على ملعب الكوت .

ويقود المباراة طاقم تحكيمي مؤلف من: فيد كريم حكم ساحة ، وسجاد خليل مساعد أول ، ورحيم فلاح مساعد ثاني ، وحامد طالب حكم رابع ، ومحمد طارق حكم "فار" .

وتقام مباراة واحدة عند الساعة السادسة مساءً تجمع فريقي نفط الوسط وضيفه فريق نفط ميسان وتقام المباراة على ملعب النجف الدولي.

ويقود المباراة طاقم تحكيمي مؤلف من: محمد كامل حكم ساحة ، واحمد زعيم مساعد اول ، وهاني علي مساعد ثاني ، ومصطفى مهنه حكم رابع ، ومهند قاسم حكم "فار" .