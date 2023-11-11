ثلاث مواجهات في ختام الجولة الرابعة لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تقام، اليوم السبت، ثلاث مباريات في ختام منافسات الجولة الرابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم، في العاصمة بغداد ومحافظة واسط.

وتجري مباراتان في الساعة الثالثة عصراً تجمع الأولى نادي نفط ميسان وضيفه نادي امانة بغداد.

ويضيّف ملعب الساحر احمد راضي في المباراة الثانية فريق أصحاب الأرض نادي الكرخ وضيفه نادي القوة الجوية.

ويستضيف نادي الزوراء على ملعبه عند الساعة السابعة مساءً، فريق نادي النفط.

ووفق الاتحاد العراقي لكرة القدم، فسيكون موعد توقف دوري نجوم العراق، بعد الجولة الرابعة استعدادا للقاء المنتخب العراقي بنظيره الاندونيسي في البصرة منتصف الشهر الجاري، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا والعالم.