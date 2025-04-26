ثلاث مواجهات في انطلاق الجولة 30 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تنطلق اليوم السبت، منافسات الجولة 30 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات في بغداد والنجف وزاخو.

‏وتقام مباراة واحدة عند الساعة الـ5:00 عصراً، تجمع فريق القاسم، المتحفز لتحقيق الانتصار، والذي يأتي بالمركز السادس بـ44 نقطة، مع ضيفه فريق القوة الجوية صاحب القاعدة الجماهيرية الذي يحاول تحقيق الفوز وارضاء جمهوره، إذ يحتل المركز الخامس برصيد 47 نقطة، وتقام المباراة على ملعب النجف الدولي.

‏وتقام مباراتان عند الساعة الـ7:30 مساءً، تجمع الأولى فريق الزوراء الذي يحاول أن يحتفظ بالصدارة ويمتلك 61 نقطة، وهو يلاقي ضيفه فريق نفط البصرة الذي يعاني في منطقة الخطر بالمركز 17 برصيد 24 نقطة، حيث تقام المباراة على ملعب الفريق الأول.

‏بينما يستضيف فريق زاخو على ملعبه في المباراة الثانية فريق ديالى، في لقاء يسعى الفريقان لتحقيق الانتصار فيه، إذ يحاول زاخو تحقيق الفوز والبقاء في دائرة المنافسة على المراكز الأولى، بينما يحاول فريق ديالى من التخلص من شبح الهبوط لاسيما وأنه يأتي بالمركز 18 برصيد 24 نقطة.