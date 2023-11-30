ثلاث مواجهات في الجولة السادسة من دوري نجوم العراق الكروي

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الخميس، منافسات الجولة السادسة لمنافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم 2023-2024.

وتقام في اليوم الأول ثلاث مواجهات في ملاعب السليمانية والكوت وزاخو.

ويحتضن ملعب السليمانية أولى المواجهات في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم بين فريقي نادي نوروز وضيفه نادي كربلاء.

وتقام مباراتان عند الساعة السابعة مساءً، يحتضن الأولى ملعب الكوت بين فريقي نادي الكرخ وضيفه نادي دهوك ، بينما يشهد ملعب زاخو لقاء نادي زاخو وضيفه نادي القاسم.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم عدّت فريق نفط البصرة خاسراً أمام فريق القاسم في لقاء الجولة الرابعة التي انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف، بنتيجة 3-0 بسبب إشراك لاعب غير مسجل ضمن كشوفات الفريق.