ثلاث مواجهات في الجولة الثانية لبطولة كاس اسيا اليوم

شفق نيوز/ تقام، اليوم الخميس، ثلاث مباريات في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس اسيا الجارية احداثها في قطر.

ويستضيف استاد جاسم بن حمد مباراة من المجموعة الثانية بين منتخبي سوريا وأستراليا عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر .

بينما تقام على ملعب أحمد بن علي مباراة أخرى للمجموعة الثانية تجمع منتخب اوزبكستان مع منتخب الهند عند الساعة الخامسة والنصف مساءً .

وتقام مباراة واحدة في المجموعة الثالثة على ملعب الجنوب وهي المباراة الاخيرة لهذا اليوم والتي تجمع منتخب فلسطين مع منتخب الإمارات في الساعة الثامنة والنصف مساءً .