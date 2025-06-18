ثلاث مواجهات ساخنة في انطلاق الجولة 36 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة 36 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات تُقام في بغداد والنجف والسليمانية.

وتُفتتح الجولة بلقاء يقام عند الساعة 7:00 مساءً على ملعب الساحر أحمد راضي، ويجمع فريق الحدود، صاحب المركز الأخير والذي ودع دوري النجوم رسمياً، مع ضيفه نفط ميسان الطامح لتعزيز مركزه، إذ يحتل المركز العاشر برصيد 48 نقطة.

فيما تُقام مباراتان عند الساعة 9:30 مساء، الأولى تجمع فريق النجف، صاحب المركز 14 برصيد 42 نقطة، مع ضيفه زاخو الذي يحتل المركز الثالث برصيد 66 نقطة، على ملعب النجف الدولي.

أما المباراة الثانية، فتجمع فريق نوروز، الذي يحتل المركز الـ11 برصيد 46 نقطة، مع ضيفه كربلاء المهدد بالهبوط بنسبة كبيرة، حيث يحتل المركز الـ19 برصيد 22 نقطة، وتُقام المباراة على ملعب نوروز.

وقررت لجنة المسابقات في دوري النجوم تعديل توقيتات المباريات حفاظاً على سلامة اللاعبين والجمهور، ابتداءً من الجولة 36، نظراً لارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر بشكل مباشر على اللاعبين والجمهور والملاكات التدريبية والفنية، حيث ستكون مباريات الوجبة الأولى في الساعة 7:00 مساءً بدلاً من 6:00، فيما تُقام مباريات الوجبة الثانية في الساعة 9:30 بدلاً من 8:30 مساءً.