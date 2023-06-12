ثلاث مواجهات ساخنة بانطلاق بطولة غرب آسيا في بغداد وكربلاء

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الاثنين، الجولة الأولى لبطولة غرب آسيا للمنتخبات الاولمبية دون 23 عاماً باقامة ثلاث مواجهات.

ويحتضن ملعب المدينة الدولي في بغداد المباراة الاولى في الساعة الخامسة و45 دقيقة بين فريقي سلطنة عمان ولبنان .

ويلاقي منتخب سوريا نظيره الفلسطيني على ملعب كربلاء الدولي في الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً .

ويخوض منتخب العراق الاولمبي اولى مواجهاته ضمن منافسات البطولة امام منتخب الاردن ، وتقام المباراة على ملعب المدينة الدولي عند الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء اليوم.