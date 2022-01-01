سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ثلاث مواجهات تنتهي بفوزين وتعادل واحد في دوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-01T13:11:07+0000
ثلاث مواجهات تنتهي بفوزين وتعادل واحد في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت، ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة 16 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وضيف ملعب الصناعة مباراة فريقه الصناعة وضيفه فريق نادي زاخو انتهى اللقاء بالتعادل الايجابي 1-1.

وسجل الصناعة اولا في الدقيقة 34 عن طريق اثير صالح، وفي الشوط الثاني احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لزاخو نفذها بنجاح لوكاس سانتوس بالدقيقة 63 من عمر اللقاء.

وعلى ملعب الديوانية؛ حقق الكرخ فوزا مهما على مضيفه فريق نادي الديوانية بهدف دون مقابل جاء في الدقيقة 40 من الشوط الاول عن طريق جعفر عبيس.

أما اللقاء الثالث؛ الذي جمع فريق نادي القاسم وضيفه نفط البصرة انتهى اللقاء بفوز القاسم بثلاث اهداف مقابل هدف واحد، سجل القاسم اولا في الدقيقة 28 عن طريق ديمي داودة، وعادل لاعب نفط البصرة النتيجة في الدقيقة 40 عن طريق احمد فرحان وتمكن الحارث حاتم من تعزيز النتيجة بتسجيله الهدف الثاني للقاسم عند الدقيقة 54 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 81 جاء هدف القاسم الثالث عن طريق أحمد تركي.

related

فوز نفط البصرة على السماوة في دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-01-07 17:18:54
فوز نفط البصرة على السماوة في دوري الكرة الممتاز

نفط ميسان يعمق جراحات الميناء بفوز في الدوري الممتاز

Date: 2021-11-21 19:20:00
نفط ميسان يعمق جراحات الميناء بفوز في الدوري الممتاز

حداداً على كريم سلمان.. نادي النجف يطالب بتأجيل مباراته مع الكرخ

Date: 2020-12-03 10:29:01
حداداً على كريم سلمان.. نادي النجف يطالب بتأجيل مباراته مع الكرخ

تعادل نفط ميسان مع الديوانية والقاسم مع الكرخ في دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-02-28 13:30:14
تعادل نفط ميسان مع الديوانية والقاسم مع الكرخ في دوري الكرة الممتاز

بقيادة شمران.. النجف يوقع مع الجهاز الفني لفريقه الكروي

Date: 2021-08-22 17:16:08
بقيادة شمران.. النجف يوقع مع الجهاز الفني لفريقه الكروي

مدرب نوروز: دخول الجمهور كان عفويا وندعو الاتحاد بعدم اعتبارنا خاسرين امام الجوية

Date: 2021-10-19 09:34:49
مدرب نوروز: دخول الجمهور كان عفويا وندعو الاتحاد بعدم اعتبارنا خاسرين امام الجوية

تدهور حالة الحارس مصطفى سعدون تغيّر موعد لقاء فريقه مع نفط ميسان

Date: 2021-04-23 14:02:15
تدهور حالة الحارس مصطفى سعدون تغيّر موعد لقاء فريقه مع نفط ميسان

أربع مواجهات في الجولة الـ25 واوزبكستان توقف الدوري العراقي الممتاز

Date: 2021-03-21 07:34:53
أربع مواجهات في الجولة الـ25 واوزبكستان توقف الدوري العراقي الممتاز