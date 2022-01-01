ثلاث مواجهات تنتهي بفوزين وتعادل واحد في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت، ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة 16 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وضيف ملعب الصناعة مباراة فريقه الصناعة وضيفه فريق نادي زاخو انتهى اللقاء بالتعادل الايجابي 1-1.

وسجل الصناعة اولا في الدقيقة 34 عن طريق اثير صالح، وفي الشوط الثاني احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لزاخو نفذها بنجاح لوكاس سانتوس بالدقيقة 63 من عمر اللقاء.

وعلى ملعب الديوانية؛ حقق الكرخ فوزا مهما على مضيفه فريق نادي الديوانية بهدف دون مقابل جاء في الدقيقة 40 من الشوط الاول عن طريق جعفر عبيس.

أما اللقاء الثالث؛ الذي جمع فريق نادي القاسم وضيفه نفط البصرة انتهى اللقاء بفوز القاسم بثلاث اهداف مقابل هدف واحد، سجل القاسم اولا في الدقيقة 28 عن طريق ديمي داودة، وعادل لاعب نفط البصرة النتيجة في الدقيقة 40 عن طريق احمد فرحان وتمكن الحارث حاتم من تعزيز النتيجة بتسجيله الهدف الثاني للقاسم عند الدقيقة 54 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 81 جاء هدف القاسم الثالث عن طريق أحمد تركي.