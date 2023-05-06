ثلاث مواجهات تنتهي بالفوز في الدوري الممتاز: دهوك يقلب الطاولة على الضيف البصري

شفق نيوز / جرت اليوم السبت، ثلاث مواجهات لحساب الجولة 27 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، كان أبرزها لقاء نفط البصرة ودهوك الذي حسم المباراة لصالحه في اللحظات الأخيرة.

وفي الساعة الرابعة مساءً، خسر فريق نادي الكرخ أمام ضيفه فريق نادي الحدود بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب الساحر أحمد راضي.

وسجل الكرخ اولاً عن طريق كارلوس تايو في الدقيقة 31 وعادل الحدود النتيجة في الدقيقة 65 عن طريق اللاعب محمد اسويعد، وعاد الحدود لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 79 عبر اللاعب نفسه.

كما فاز فريق نادي الصناعة على ضيفه فريق نادي نفط ميسان بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت على ملعب الأول.

جاءت أهداف الصناعة عن طريق هشام احمد في الدقيقة (22)، والدقيقة (63)، وصفاء جبار (85)، بينما جاء هدفي نفط ميسان عن طريق ياسين عدنان سامية في الدقيقة (28)، وسجاد جبار في الدقيقة (50).

كما فاز فريق نادي دهوك على ضيفه فريق نادي نفط البصرة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب دهوك.

سجل نفط البصرة اولاً عن طريق رودلف باتريك (65)، وعادل دهوك النتيجة عبر زيار كوفند (68)، فيما أضاف دهوك هدفاً قاتلاً عبر اللاعب يانيك زاكري في الدقيقة (90+4).