ثلاث مواجهات تنتهي بالتعادل في منافسات دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم الخميس، ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة 23 لدوري الكرة العراقي الممتاز.

وضيف ملعب الديوانية مباراة اصحاب الارض امام ضيفه اربيل انتهى اللقاء بالتعادل السلبي من دون أهداف، وبهذه النتيجة رفع الديوانية رصيده للنقطة 25 بالمركز الرابع عشر واربيل يرفع رصيده للنقطة 24 بالمركز الثالث عشر؛ ويعد اللقاء الأول للديوانية تحت اشراف المدرب البرازيلي لوزانو سوريس.

وفي اللقاء الثاني؛ التقى فريق نادي الحدود وضيفه الصناعات الكهربائية على ملعب نادي التاجي انتهى بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكل منهما، وبهذه النتيجة رفع الحدود رصيده للنقطة الـ19 بالمركز التاسع عشر، في حين رفع الصناعات الكهربائية رصيده للنقطة الـ23 بالمركز السادس عشر.

وفي اللقاء الثالث، تقابل فريق نادي نفط البصرة وضيفه الكهرباء على ملعب الفيحاء بالبصرة، حيث انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

ورفع الكهرباء رصيده للنقطة الـ23 بالمركز الخامس عشر، فيما رفع نفط البصرة رصيده للنقطة الـ26 في المركز الثاني عشر.