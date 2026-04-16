ثلاث مواجهات تدشّن انطلاق الدوري العراقي النسوي لكرة اليد

شفق نيوز- بغداد

تنطلق، اليوم الخميس، منافسات الدوري العراقي لكرة اليد للسيدات للموسم 2025–2026، بمشاركة سبعة أندية هي: الكرخ، الرافدين، الكوفة، شهربان، جامعة السليمانية، الدفاع الجوي، وجامعة التراث.

وقال المنسق الإعلامي حسام عبد الرضا، لوكالة شفق نيوز، إن البطولة تُقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن تُجرى جميع المباريات في قاعة المركز الوطني للموهبة الرياضية في بغداد، بمعدل ثلاث مباريات يومياً.

وأضاف أن لقاء الافتتاح سيجمع الكرخ مع الرافدين، تليه مواجهة جامعة التراث والكوفة، ثم مباراة الدفاع الجوي وجامعة السليمانية.

وأشار إلى أن تنظيم البطولة يأتي ضمن جهود الاتحاد لتطوير كرة اليد النسوية في العراق وتعزيز التنافس بين الأندية، لافتاً إلى تأهيل القاعة بالكامل لاستضافة المباريات وتوفير الأجواء المناسبة للاعبات.

وبين أن هذه النسخة تمثل خطوة نحو مزيد من الاحترافية، وسط توقعات بمنافسة قوية بين الأندية المشاركة على لقب الموسم.