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ثلاث مواجهات بدوري السلة وقمة نارية تجمع الشرطة والحشد

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-11T08:14:21+0000
ثلاث مواجهات بدوري السلة وقمة نارية تجمع الشرطة والحشد

شفق نيوز/ تجرى اليوم الاثنين، في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في بغداد، ثلاث مواجهات ضمن منافسات التجمع الثاني لدوري كرة السلة الممتاز.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن ثلاث مباريات تقام اليوم على قاعة الشعب المغلقة، أهمها مباراة القمة التي تجمع فريق نادي الشرطة وفريق نادي الحشد الشعبي في تمام الرابعة عصراً.

وأضاف أن المباراة الثانية تجمع فريقا نادي الخطوط الجوية ونادي الكهرباء في تمام الساعة السادسة مساءً.

اما المباراة الثالثة فستجمع فريقي نادي النفط ونادي الاعظمية في تمام الساعة الثامنة مساءً، وفقا لما ذكره مراسلنا.

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