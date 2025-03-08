ثلاث مواجهات اليوم في الجولة 23 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ ‏تقام اليوم السبت، ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة 23 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في العاصمة بغداد ومحافظة النجف.

‏وتنطلق مباراتان في الساعة 9:15 مساءً، تجمع الأولى فريق الكرخ بضيفه فريق زاخو، وتجري المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي في بغداد.

‏في حين تجمع المباراة الثانية فريق الكهرباء بضيفه فريق ديالى، وتجري المباراة على ملعب الزوراء في العاصمة بغداد أيضاً.

‏في حين تقام مباراة واحدة عند الساعة 11:30 مساءً، تجمع فريق النجف بضيفه فريق الزوراء، وتجري المباراة على ملعب النجف الدولي.

وقررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي تأجيل مباراة النفط مع القاسم التي كانت مقررة في الساعة 9:30 من مساء يوم امس الجمعة، ضمن الجولة الـ23 من دوري نجوم العراق، بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي أثرت على أرضية ملعب الساحر أحمد راضي، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد لاحقًا.