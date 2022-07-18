ثلاث مدارس أوروبية تتصدر اهتمام اتحاد الكرة لتدريب المنتخب العراقي

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، نهاية الشهر المقبل موعداً للإعلان عن اسم المدرب الأجنبي الذي سيقود المنتخب، مرجحاً أن تكون التسمية محصورة بين ثلاث مدارس أوروبية.

وقال الناطق باسم اتحاد الكرة أحمد الموسوي لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد تريث بتسمية المدرب الأجنبي لعدم وجود استحقاق قريب لمنتخبنا"، موضحاً أن "أقرب استحقاق هو مباراة (الفيفا دي) المقرر خلال شهر ايلول المقبل وبطولة خليجي 25 المقررة في البصرة مطلع العام المقبل".

وأضاف الموسوي أن "الاتحاد وجد ان انسب وقت للتعاقد مع المدرب الاجنبي هو نهاية الشهر المقبل"، مرجحاً ان "تنحصر التسمية بين ثلاث مدارس كروية اوربية هي، اسبانيا، بلجيكا، او البرتغال".

واشار الناطق الرسمي الى ان "الاتحاد لم يتفق بشكل رسمي مع اي مدرب لحد الان ولم يقع الاختيار على الاسم الذي سيكون مدربا لمنتخبنا الوطني"، مبينا أن "الاتحاد يناقش منذ مدة اسماء عدد كبير من خيرة مدربي العالم مع لجنة المستشارين والخبراء للتوصل الى تسمية تخدم مشوار منتخبنا للسنوات الاربع المقبلة".

وكان الاتحاد نفى في وقت سابق الانباء التي تناقلتها وسائل الاعلام بان يكون قد وصل الى اتفاق متقدم مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.