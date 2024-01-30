ثلاث محترفات يلتحقن بفريق غاز الشمال النسوي للمشاركة في بطولة عربية للنساء

شفق نيوز/ استقطب فريق غاز الشمال لكرة السلة والمشارك في بطولة الشارقة للسيدات ثلاث لاعبات محترفات من امريكا والسنغال إلى صفوفه دعماً للفريق في البطولة العربية.

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد عهد فالح، لوكالة شفق نيوز، ان اللاعبات سيلتحقن غدا بالوفد العراقي في الامارات استعدادا لبطولة العرب للأندية في الشارقة يوم 2 من شباط المقبل.

واضاف ان وفد غاز الشمال لكرة السلة النسائية وصل الى الامارات (الشارقة) استعدادا البطولة.

ووصل فريق كرة السلة للسيدات بنادي غاز الشمال لغرض المشاركة في بطولة الأندية العربية.

من جانب آخر، أكد فالح للوكالة، أن فريق النفط العراقي لكرة السلة يستعد لمواجهة فريق الحكمة اللبناني لحساب بطولة سوبر غرب آسيا (وصل) في اللقاء الذي سيجمعهم في لبنان غد الأربعاء عند الساعة السابعة و45 دقيقة.

وبين ان ابناء مدرب النفط خالد يحيى سيدخلون المواجهة بصفوف كاملة وأنهم يسعون لمصالحة جماهيرهم بعد النتائج السلبية الأخيرة للفريق ضمن البطولة.